Découverte de la ville en Segway / 2h30 12 avenue des Belges Aix-en-Provence, 2 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-04-30

À mi-chemin entre la trottinette et le vélo électrique, ce petit véhicule à 2 roues se manie aisément dans les rues du centre historique d’Aix-en-Provence. Une activité amusante, combinée à la découverte des sites incontournables de la ville.

Fun et facile, venez découvrir Aix d’une autre façon ! En famille (enfants à partir de 30kg) ou entre amis, vous découvrirez la ville aux 1000 fontaines de façon ludique grâce à nos parcours adaptés et encadrés !



Durant nos visites nous vous proposons d’apercevoir : la Rotonde, le cours Mirabeau, la place de la Mairie, le pavillon Vendôme, les Thermes Sextius, la cathédrale Saint-Sauveur, la place des Prêcheurs, le palais de Justice, l’église Saint-Jean-de-Malte, la fontaine des Quatre Dauphins, la bibliothèque Les Méjanes, le Grand Théâtre de Provence et Les Allées.



Une dégustation de produits régionaux est proposée durant le tour.



➜ Visite commentée en Segway

➜ Langue : français / anglais

➜ Durée : 2h30 environ



Attention : interdit aux jeunes enfants de moins de 30 kg / pratique du segway fortement déconseillée aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes d’oreille interne.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

12 avenue des Belges Départ devant le magasin Spar

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence