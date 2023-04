Découverte de la ville en vélo électrique 12 avenue des Belges, 1 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Sillonner les rues de la ville n’a jamais été aussi facile. Quelques coups de pédales suffisent pour vous déplacer, en douceur, d’un point d’intérêt à l’autre..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

12 avenue des Belges Départ devant le magasin Spar

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Navigating the streets of the city has never been so easy. A few strokes of the pedal are all it takes to move smoothly from one point of interest to the next.

Navegar por las calles de la ciudad nunca había sido tan fácil. Bastan unos pocos golpes de pedal para desplazarse suavemente de un punto de interés al siguiente.

Es war noch nie so einfach, durch die Straßen der Stadt zu fahren. Mit ein paar Pedaltritten kommen Sie sanft von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten.

Mise à jour le 2023-02-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence