Apéro-Concert en duo à Cubzac les Ponts 12 Avenue de Paris Cubzac-les-Ponts, 14 octobre 2023, Cubzac-les-Ponts.

Cubzac-les-Ponts,Gironde

Le bar Tim’Marine vous propose un apéro-concert avec Louise Weber..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 20:00:00. EUR.

12 Avenue de Paris Le Tim’Marine

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Tim’Marine bar invites you to an aperitif-concert with Louise Weber.

El bar Tim’Marine ofrece un concierto de aperitivo con Louise Weber.

Die Bar Tim’Marine bietet Ihnen ein Aperitif-Konzert mit Louise Weber.

Mise à jour le 2023-10-11 par Bourg Cubzaguais Tourisme