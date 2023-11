Mini Fest noz et scène ouverte 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain (44) Mini Fest noz et scène ouverte 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain (44), 17 novembre 2023, . Mini Fest noz et scène ouverte Vendredi 17 novembre, 19h30 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain (44) Gratuit Tous les mois, venez nous retrouver pour danser et sonner. Venez danser ou apprendre à danser. Une initiation à la danse a lieu dès 19h pour les plus débutants. Venez chanter, sonner. Nous cherchons des musiciens. Venez discuter autour d’un verre… et en breton bien sûr, pour pratiquer hors d’une salle de classe. À partir de 19h pour une initiation à la danse Ouvert à tous, Dans la salle de danse du Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière 44800 Saint-Herblain Renseignements : 07.82.70.15.14 / yezhou@yhs.bzh source : événement Mini Fest noz et scène ouverte publié sur AgendaTrad 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain (44) 12, Avenue de l’Angevinière

12 avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain, France

