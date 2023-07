UN ÉTÉ AU BORD DU LAC – CONCERT TONNERRE DE BRASS 12 Avenue de la ville de Vichy Gérardmer, 24 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Venez nombreux écouter cette fanfare ska funk vosgienne basée à Gérardmer.. Tout public

Jeudi 2023-08-24 18:00:00 fin : 2023-08-24 . 0 EUR.

12 Avenue de la ville de Vichy Square Briffaut

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Come and listen to this ska funk band from the Vosges, based in Gérardmer.

Venga a escuchar a este grupo de ska funk de los Vosgos, afincado en Gérardmer.

Kommen Sie zahlreich und hören Sie sich diese Ska-Funk-Band aus den Vogesen mit Sitz in Gérardmer an.

