UN ÉTÉ AU BORD DU LAC – CONCERT BUBBLE VINTAGE 12 Avenue de la ville de Vichy Gérardmer, 22 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Sébastien et Charles vous proposeront un programme de chansons françaises (guitare, clarinette, harmonica , synthé).. Tout public

Mardi 2023-08-22 18:00:00 fin : 2023-08-22 . 0 EUR.

12 Avenue de la ville de Vichy Square Briffaut

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Sébastien and Charles offer a program of French songs (guitar, clarinet, harmonica, synthesizer).

Sébastien y Charles interpretarán un programa de canciones francesas con guitarra, clarinete, armónica y sintetizador.

Sebastian und Charles werden Ihnen ein Programm mit französischen Chansons anbieten (Gitarre, Klarinette, Mundharmonika , Synthesizer).

