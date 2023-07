UN ÉTÉ AU BORD DU LAC – CIRQUE « GADJO » 12 Avenue de la ville de Vichy Gérardmer, 17 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Gadjo, jongleur et rêveur, nous présente son cirque éphémère fait d’un bric à brac d’objets récupérés.

En cas d’intempéries : Salle Jeanne d’Arc – Rue Carnot. Tout public

Jeudi 2023-08-17 15:30:00 fin : 2023-08-17 . 0 EUR.

12 Avenue de la ville de Vichy Square Briffaut

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Gadjo, juggler and dreamer, presents his ephemeral circus made from a bric-a-brac of salvaged objects.

In case of bad weather: Salle Jeanne d’Arc – Rue Carnot

Gadjo, malabarista y soñador, presenta su circo efímero hecho de un batiburrillo de objetos recuperados.

En caso de mal tiempo: Salle Jeanne d’Arc – Rue Carnot

Gadjo, Jongleur und Träumer, präsentiert uns seinen vergänglichen Zirkus, der aus einem Sammelsurium von wiederverwendeten Gegenständen besteht.

Bei schlechtem Wetter: Salle Jeanne d’Arc – Rue Carnot

Mise à jour le 2023-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES