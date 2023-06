UN ÉTÉ AU BORD DU LAC – THÉATRE 12 avenue de la ville de Vichy Gérardmer, 15 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Catastrophes naturelles, trous dans la couche d’ozone, fin du monde, ‘’Maman nature a mal au cœur’’…. Tout public

Mardi 2023-08-15 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-15 . 0 EUR.

12 avenue de la ville de Vichy Square Briffaut

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Natural disasters, holes in the ozone layer, the end of the world, Mother Nature’s heart aches….

Catástrofes naturales, agujeros en la capa de ozono, el fin del mundo, « mamá naturaleza tiene un dolor de corazón… ».

Naturkatastrophen, Ozonloch, Weltuntergang, « Mama Natur hat Herzschmerzen »….

