Vin et coquillages au Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc, 21 octobre 2023, Lambesc.

De la vigne à la cave, de la cuve à la table, on vous inspire et on vous informe pendant les visites suivies de dégustations lors du Fascinant week-end 2023..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 16:30:00. EUR.

12 Avenue de Badonviller Château de Calavon

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From vine to cellar, from vat to table, we’ll inspire and inform you during visits followed by tastings during the Fascinating Weekend 2023.

Del viñedo a la bodega, de la cuba a la mesa, le inspiraremos e informaremos durante las visitas seguidas de degustaciones del Fin de Semana Fascinante 2023.

Von der Rebe bis zum Keller, vom Tank bis zum Tisch, werden Sie während der Besichtigungen mit anschließender Verkostung am Faszinierenden Wochenende 2023 inspiriert und informiert.

Mise à jour le 2023-08-28 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc