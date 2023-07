Concert : The Vesper au Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc, 14 juillet 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

L’équipe du Château de Calavon est ravie de vous convier au concert de The Vesper, qui se tiendra devant le caveau..

2023-07-14 18:45:00 fin : 2023-07-14 23:45:00. EUR.

12 Avenue de Badonviller Château de Calavon

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Château de Calavon team is delighted to invite you to The Vesper concert, to be held in front of the cellar.

El equipo del Château de Calavon tiene el placer de invitarle al concierto de The Vesper, que se celebrará frente a la bodega.

Das Team des Château de Calavon freut sich, Sie zum Konzert von The Vesper einzuladen, das vor dem Weinkeller stattfindet.

Mise à jour le 2023-07-04 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc