Apéro Musical au Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller, 13 avril 2023, Lambesc.

Profitez d’un moment de convivialité sur la terrasse de notre chai : Vins du Domaine, restauration et musique live seront réunis pour un Apéro musical !.

2023-04-13 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-13 22:30:00. .

12 Avenue de Badonviller Château de Calavon

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy a moment of conviviality on the terrace of our cellar: Wines of the Domain, food and live music will be united for a musical aperitif!

¡Disfrute de un momento de convivencia en la terraza de nuestra bodega: Vinos del Domaine, comida y música en vivo se reunirán para un aperitivo musical!

Genießen Sie einen Moment der Geselligkeit auf der Terrasse unseres Weinkellers: Weine des Weinguts, Speisen und Live-Musik werden zu einem musikalischen Aperitif vereint!

Mise à jour le 2023-03-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc