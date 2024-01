NUITS DE LA LECTURE : HEURE DU CONTE ET PYJAMA PARTY 12 avenue Chanzy Bruyères, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 11:00:00

Heure du conte et Pyjama party

Samedi 20 janvier à 20h00

Dans le cadre des nuits de la lecture, une heure du conte et pyjama party est proposés pour les plus jeunes.

Les enfants sont invités à venir en pyjama à la médiathèque (ou se changer sur place) et apporter leur doudou.

Sur inscriptionEnfants

0 EUR.

12 avenue Chanzy

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



