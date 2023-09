TOURNOI DE JEUX VIDÉO 12 Avenue Chanzy Bruyères, 7 octobre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Tournoi de jeux vidéo en famille organisé par la médiathèque qui aura lieu le samedi 7 octobre 10h00.

Celui-ci est organisé en avant-première de la fête des familles du 21 octobre 2023 à Bruyères.

Le but est de venir jouer en famille (ou entre amis), des équipes de deux seront constituées et devront affronter les autres équipes…

Il y a un abonnement d’un an à la médiathèque (ou une prolongation d’un an) à gagner à la clé !

Gratuit et ouvert à tous. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. 0 EUR.

12 Avenue Chanzy

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Family video game tournament organized by the mediatheque on Saturday, October 7, 10:00 am.

This event is a preview of the Fête des Familles on October 21, 2023 in Bruyères.

The aim is for you to come and play as a family (or with friends). Teams of two will be formed and will have to face the other teams…

There’s a one-year subscription to the mediatheque (or a one-year extension) up for grabs!

Free and open to all

Torneo familiar de videojuegos organizado por la biblioteca multimedia, que se celebrará el sábado 7 de octubre a las 10h.

Este torneo se organiza como anticipo del festival familiar del 21 de octubre de 2023 en Bruyères.

El objetivo es que vengas a jugar en familia (o con amigos). Se formarán equipos de dos personas y tendrán que enfrentarse a los otros equipos…

El premio es un abono de un año a la mediateca (¡o un año de prórroga!)

Gratuito y abierto a todos

Von der Mediathek organisiertes Familien-Videospielturnier, das am Samstag, den 7. Oktober um 10 Uhr stattfindet.

Dieses wird als Vorgeschmack auf das Familienfest am 21. Oktober 2023 in Bruyères organisiert.

Das Ziel ist es, mit der Familie (oder mit Freunden) zum Spielen zu kommen. Es werden Zweierteams gebildet, die gegen die anderen Teams antreten müssen…

Zu gewinnen gibt es ein Jahresabonnement für die Mediathek (oder eine Verlängerung um ein Jahr)!

Kostenlos und offen für alle

Mise à jour le 2023-09-26 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES