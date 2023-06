HEURE DU CONTE 12 avenue Chanzy Bruyères Bruyères Catégories d’Évènement: Bruyères

Vosges HEURE DU CONTE 12 avenue Chanzy Bruyères, 27 juin 2023, Bruyères. Bruyères,Vosges Heure du conte

Par Yolande Deletang, auteure de livres jeunesse Sur inscription – Ouvert à tous – Gratuit. Enfants

Mardi 2023-06-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-27 12:00:00. 0 EUR.

12 avenue Chanzy Médiathèque

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Story time

By Yolande Deletang, children’s author Registration required – Open to all – Free La hora del cuento

Por Yolande Deletang, autora infantil Inscripción obligatoria – Abierto a todos – Gratuito Märchenstunde

Märchenstunde

Von Yolande Deletang, Autorin von Jugendbüchern
Auf Anmeldung – Offen für alle – Kostenlos

