Marche « entre Lac et Forêt » 12 avenue camille pagé Châtellerault, 21 janvier 2024, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

**Randonnée pédestre de 8,5km et 12,8km** autour du Lac et dans la Forêt de de Châtellerault, **suivie d’un repas** « poule au pot » pour les personnes inscrites avant le 10 janvier 2024..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 12:30:00. .

12 avenue camille pagé salle camille pagé de chatellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



**8.5km and 12.8km walks** around the lake and in the Forêt de Châtellerault, **followed by a « poule au pot » meal** for those registered before January 10, 2024.

**Caminatas de 8,5 km y 12,8 km** alrededor del lago y en el Forêt de Châtellerault, seguidas de una comida de « poule au pot « ** para los inscritos antes del 10 de enero de 2024.

**Wanderung von 8,5km und 12,8km** um den See und im Wald von Châtellerault, **mit anschließendem Essen** « Huhn im Topf » für Personen, die sich vor dem 10. Januar 2024 angemeldet haben.

Mise à jour le 2023-11-18 par ACAP