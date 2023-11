Marché des artisans 12 avenue camille pagé Châtellerault, 9 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Venez à la découverte des œuvres des artisans/artistes : Ils pourront vous expliquer leur travail, leur passion. Et vous pourrez acheter des cadeaux originaux et fait main !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

12 avenue camille pagé salle camille pagé de chatellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works of craftsmen and artists: They’ll explain their work and their passion. And buy original, handmade gifts!

Venga a descubrir las obras de artesanos y artistas: Le explicarán su trabajo y su pasión. ¡Y podrás comprar regalos originales hechos a mano!

Entdecken Sie die Werke von Handwerkern und Künstlern: Sie können Ihnen ihre Arbeit und ihre Leidenschaft erklären. Und Sie können originelle, handgemachte Geschenke kaufen!

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP