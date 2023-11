Séances de vaccination 12 avenue camille pagé Châtellerault, 14 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Le service Communal d’Hygiène et de Santé propose un suivi vaccinal contre : Diphtérie, Tétanos, Polio, Coqueluche (DTCaP) et Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR) aux résidents et salariés Châtelleraudais ainsi qu’aux scolaires à partir de 6 ans.

Les prochaines séances de vaccination auront lieu les 14 et 15 novembre 2023, et les 19 et 20 décembre 2023, salle Camille Pagé à Châtellerault.

L’inscription est obligatoire.

Contact : 05.49.20.21.50.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 17:45:00. .

12 avenue camille pagé salle camille pagé de chatellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Service Communal d’Hygiène et de Santé (Community Health and Hygiene Service) is offering vaccinations against: Diphtheria, Tetanus, Polio, Pertussis (DTPaP) and Measles, Mumps, Rubella (MMR) to residents and employees of Châtellerault, as well as to schoolchildren aged 6 and over.

The next vaccination sessions will take place on November 14 and 15, 2023, and December 19 and 20, 2023, at the Salle Camille Pagé in Châtellerault.

Registration is compulsory.

Contact: 05.49.20.21.50

El Servicio Comunal de Salud e Higiene ofrece la vacunación contra: Difteria, Tétanos, Poliomielitis, Tosferina (DTPaP) y Sarampión, Paperas, Rubéola (SPR) a los residentes y empleados de Châtellerault, así como a los escolares a partir de 6 años.

Las próximas sesiones de vacunación tendrán lugar los días 14 y 15 de noviembre de 2023, y 19 y 20 de diciembre de 2023, en la Sala Camille Pagé de Châtellerault.

La inscripción es obligatoria.

Contacto: 05.49.20.21.50

Der kommunale Dienst für Hygiene und Gesundheit bietet eine Impfberatung gegen: Diphtherie, Tetanus, Polio, Keuchhusten (DTCaP) und Masern, Mumps, Röteln (MMR) für Einwohner und Arbeitnehmer von Châtelleraudais sowie für Schulkinder ab 6 Jahren an.

Die nächsten Impftermine finden am 14. und 15. November 2023 sowie am 19. und 20. Dezember 2023 im Saal Camille Pagé in Châtellerault statt.

Die Anmeldung ist obligatorisch.

Kontakt: 05.49.20.21.50

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP