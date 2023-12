randonnée « entre lac et forêt » 12 Av. Camille Pagé Châtellerault, 21 janvier 2024, Châtellerault.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 08:00:00

fin : 2024-01-21 12:00:00

randonnée pédestre ouverte à tous à partir de la salle camille pagé sur deux parcours de 8,5km et 12,8km en forêts de Châtellerault et Naintré

Participation : 3€ comprenant café/viennoiserie – ravitaillement à mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée suivi pour les personnes inscrites d’un repas « poule au pot ».

12 Av. Camille Pagé Salle Camille Pagé

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par ACAP