Poussignac Poussignac 47 Eglise Saint Martin Lot-et-Garonne, Poussignac 12 Artistes Amateurs Poussignac 47 Eglise Saint Martin Poussignac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poussignac

12 Artistes Amateurs Poussignac 47 Eglise Saint Martin, 11 septembre 2021, Poussignac. 12 Artistes Amateurs

du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre à Poussignac 47 Eglise Saint Martin

**EXPO 12 ARTISTES AMATEURS** —————————– du samedi 11 au dimanche 19 septembre Eglise Saint Martin de Poussignac Ouverture tous les jours de 14:30 à 18:00 Entrée libre 12 artistes amateurs nous proposent de découvrir leurs œuvres Le public est invité à voter pour la remise de plusieurs récompenses.

Entrée libre

12 artistes amateurs nous proposent de découvrir leurs œuvres Poussignac 47 Eglise Saint Martin chemin de Poussignac a la Poussignac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Poussignac Autres Lieu Poussignac 47 Eglise Saint Martin Adresse chemin de Poussignac a la Ville Poussignac lieuville Poussignac 47 Eglise Saint Martin Poussignac