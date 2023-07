Atelier – Centre de table élégant 12 Allée Stoecklin Kaysersberg Vignoble, 3 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Réalisez votre centre de table pour magnifier votre réveillon de Noël ou de la St Sylvestre..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:00:00. EUR.

12 Allée Stoecklin

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Create your own centerpiece to enhance your Christmas or New Year’s Eve.

Haz tu propio centro de mesa para realzar tu fiesta de Navidad o Nochevieja.

Gestalten Sie Ihr Tischzentrum, um Ihren Weihnachts- oder Silvesterabend zu verschönern.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg