Atelier – Couronne de bienvenue bohème 12 Allée Stoecklin Kaysersberg Vignoble, 2 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Créer votre couronne aux couleurs de Noël dans une ambiance chaleureuse. Petite collation servie à l’issue de l’atelier..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

12 Allée Stoecklin

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Create your Christmas wreath in a warm atmosphere. Small snack served at the end of the workshop.

Crea tu propia corona con los colores de la Navidad en un ambiente cálido. Al final del taller se servirá un pequeño refrigerio.

Gestalten Sie Ihren Kranz in weihnachtlichen Farben in einer gemütlichen Atmosphäre. Kleiner Imbiss, der am Ende des Workshops serviert wird.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg