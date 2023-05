Les échoppes 12 allée Mouesca, 3 juin 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Treize artisans d’art créateurs réunis pour partager leurs univers et leurs savoir-faire..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

12 allée Mouesca La Maison Zabaldu

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Thirteen creative craftsmen gathered to share their universe and their know-how.

Trece creativos artesanos se reunieron para compartir su universo y su saber hacer.

Dreizehn kreative Kunsthandwerker haben sich versammelt, um ihre Welten und ihr Know-how zu teilen.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Anglet