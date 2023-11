Atelier décoration de Noël 12 Allée des Pins Le Barp, 28 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Rendez-vous à la salle Michel Ballion pour un atelier décoration de Noël proposé par le centre socioculturel..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 12:00:00. EUR.

12 Allée des Pins

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the Salle Michel Ballion for a Christmas decoration workshop organized by the Centre Socioculturel.

Únase a nosotros en la Salle Michel Ballion para participar en un taller de decoración navideña organizado por el Centre Socioculturel.

Treffpunkt im Michel-Ballion-Saal für einen Workshop zur Weihnachtsdekoration, der vom soziokulturellen Zentrum angeboten wird.

