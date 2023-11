GOGO PENGUIN « Everything is going to be OK » 12 allée des Petits Pains – Le Douze Cergy, 10 décembre 2023, Cergy.

Cergy,Val-d’Oise

Le trio GOGO PENGUIN, qui propose une musique à la fois pleine d’émotion et cinématographique, est de retour, jouant la musique de leur nouvel album Everything Is Going to Be OK, ainsi que des chansons de leur lumineux catalogue..

2023-12-10 18:00:00 fin : 2023-12-10 19:30:00. EUR.

12 allée des Petits Pains – Le Douze Le Douze

Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France



The GOGO PENGUIN trio, whose music is both emotional and cinematic, is back, playing music from their new album Everything Is Going to Be OK, as well as songs from their luminous catalog.

El trío GOGO PENGUIN, cuya música es a la vez emocional y cinematográfica, está de vuelta, tocando música de su nuevo álbum Everything Is Going to Be OK, así como canciones de su luminoso catálogo anterior.

Das Trio GOGO PENGUIN mit seiner emotionalen und zugleich filmreifen Musik ist wieder da und spielt die Musik ihres neuen Albums Everything Is Going to Be OK sowie Songs aus ihrem leuchtenden Katalog.

Mise à jour le 2023-10-21 par Val d’Oise Tourisme