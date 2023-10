Atelier DIY spécial Halloween – M’ La Chapelle / Centre-Ville 12 Allée de la Chapelle Arcachon, 31 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Création de porte clé démoniaque !! En famille ou entre amis…

Tout public, à partir de 6 ans (enfants accompagnés d’un adulte)

Gratuit et sous inscription.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

12 Allée de la Chapelle M’ La Chapelle / Centre-Ville

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Demonic keychain creation! With family or friends…

All ages 6 and up (children accompanied by an adult)

Free and with registration

Crea un llavero demoníaco En familia o con amigos…

Todas las edades, a partir de 6 años (niños acompañados por un adulto)

Gratuito y sujeto a inscripción

Kreation eines dämonischen Schlüsselanhängers!!! Mit der Familie oder mit Freunden…

Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren (Kinder in Begleitung eines Erwachsenen)

Kostenlos und mit Anmeldung

