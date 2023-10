Sécurité Routière, Tous Concernés ! 12 Allée de la Chapelle Arcachon, 5 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Piétons, automobilistes, cyclistes… La Police Municipale vous propose de réviser le code de la route, une piqûre de rappel pour être à jour de ses connaissances..

2023-10-05

12 Allée de la Chapelle M’ La Chapelle / Centre-Ville

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pedestrians, motorists, cyclists… The Police Municipale offers you a refresher course on the Highway Code to keep you up to date.

Peatones, automovilistas, ciclistas… La Policía Municipal le ofrece un curso de reciclaje sobre el Código de la Circulación para ayudarle a mantener al día sus conocimientos.

Fußgänger, Autofahrer, Radfahrer… Die Stadtpolizei bietet Ihnen an, die Verkehrsregeln zu wiederholen. Eine Auffrischung, um auf dem neuesten Stand zu sein.

