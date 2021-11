Hendaye Borderline Fabrika Hendaye, Pyrénées-Atlantiques 12-18/12 Fata Morgana Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Sarah Millot a arpenté les rues d’Hendaye, Irun et Hondarribia depuis janvier 2021 à la rencontre des habitants et leur récits. Elle a crée des portraits vidéo avec l’objectif de les projeter dans des murs aveugles des trois villes. La première à le récevoir sera Hendaye. Projection vidéo dans l’espace publique, façade face à la gare Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

