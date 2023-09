CHASSE AUX GALETS 12-14 rue du château Sampigny, 15 octobre 2023, Sampigny.

Sampigny,Meuse

Madame Virginie Vitrat, passionnée de créativité et fidèle du musée Raymond Poincaré, qu’une chasse aux galets peints sera organisée dans le parc du Clos Poincaré. La créatrice aura confectionné plus d’une centaine de galets peints et seulement trois d’entre eux permettront aux participants de remporter un lot en se rendant à l’accueil du musée. Les galets gagnants seront indiqués avec les mentions :« 1er prix », « 2ème prix » et « 3ème prix ». Pour les autres galets, les participants pourront les prendre, les garder ou les déposer ailleurs pour les faire voyager.

Bonne chasse à tous !. Tout public

Dimanche 2023-10-15 15:30:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. 0 EUR.

12-14 rue du château Musée Raymond Poincaré

Sampigny 55300 Meuse Grand Est



Virginie Vitrat, a creative enthusiast and regular visitor to the Raymond Poincaré Museum, is organizing a painted pebble hunt in the Clos Poincaré park. Virginie Vitrat will have created over a hundred painted pebbles, only three of which will be entered into a prize draw at the museum reception desk. The winning pebbles will be marked « 1st prize », « 2nd prize » and « 3rd prize ». For the other pebbles, participants will be able to take them, keep them or drop them off at another location and send them on their way.

Happy hunting!

Virginie Vitrat, apasionada de la creación y visitante asidua del Museo Raymond Poincaré, ha anunciado la organización de una caza de guijarros pintados en el recinto del Clos Poincaré. La diseñadora habrá creado más de cien guijarros pintados, y sólo tres de ellos entrarán en un sorteo que se celebrará en la recepción del museo. Los guijarros ganadores recibirán el « 1er premio », el « 2º premio » y el « 3er premio ». En cuanto a los demás guijarros, los participantes podrán cogerlos, quedárselos o dejarlos en otro lugar y enviarlos de vuelta.

¡Feliz caza!

Frau Virginie Vitrat, eine leidenschaftliche Kreative und treue Besucherin des Raymond Poincaré-Museums, berichtete, dass im Park von Clos Poincaré eine Jagd nach bemalten Kieselsteinen veranstaltet wurde. Die Designerin hat mehr als 100 bemalte Kieselsteine hergestellt, von denen nur drei den Teilnehmern die Möglichkeit geben, einen Preis zu gewinnen, indem sie sich an der Rezeption des Museums melden. Die Gewinnerkiesel werden mit den Worten « 1. Preis », « 2. Preis » und « 3. Die anderen Kieselsteine können die Teilnehmer mitnehmen, behalten oder an einem anderen Ort abgeben, um sie auf die Reise zu schicken.

Viel Spaß bei der Jagd!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COEUR DE LORRAINE