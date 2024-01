VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LE RESTAURANT DU GOLDEN TULIP 12-14 Avenue de la Lieutenante La Baule-Escoublac, samedi 6 janvier 2024.

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-01-06

La Brasserie du Golden Tulip La Baule vous présente son menu de fêtes de fin d’année.

Entrée – Plat – Dessert / Hors Boisson

Entrée : Marbré de foie gras maison aux saveurs exotiques, accompagné d’un chutney d’ananas.

Plat au choix : Filet de boeuf, sauce aux morilles, little jack garnie sur sa mousseline de courge

ou Bar entier, sauce beurre blanc aux airelles, écrasée de pommes de terre bleues et sa fondue de poireaux.

Dessert : Dôme chocalat/marron et sa crème anglaise au pralin.

Assiette de formages AOP et salade de noix en supplément (+7€).

Sur réservation uniquement.

Exceptionnellement fermé le midi, les 23 et 30 décembre 2023 et le 6 janvier 2024 et fermé toute la journée les 24, 25 et 31 décembre 2023.

12-14 Avenue de la Lieutenante

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-03 par eSPRIT Pays de la Loire