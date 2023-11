Vos fêtes de fin d’année avec le restaurant du Golden Tulip 12-14 Avenue de la Lieutenante 44500 La baule La baule, 1 novembre 2023, La baule.

Menu adulte: 30

La Brasserie du Golden Tulip La Baule vous présente son menu de fin d’année.

Pour vos déjeuners et dîners entre collaborateurs ou amis, ce menu est disponible à compter du 1 novembre 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024.

Groupe de 10 personnes minimum.

Réservation auprès du service commercial : commercial@gtlabaule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T09:00:00+01:00 – 2023-11-01T19:00:00+01:00

2024-01-31T09:00:00+01:00 – 2024-01-31T19:00:00+01:00

