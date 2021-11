12/12 Atelier collage / montage d’image Borderline Fabrika, 12 décembre 2021, Hendaye.

Borderline Fabrika vous propose de participer à un atelier de création autour de l’image, mettant en oeuvre un travail de composition à partir de collage, de colorisation et de superposition de sources différentes: photographies, dessins, archives, plans, cartes postales… Au sein d’un atelier de 2h encadré par deux intervenantes expérimentées dans le domaine de l’édition et du graphisme, vous pourrez vous initier à la composition visuelle en jouant sur les couleurs, les échelles, les contrastes et les textures des images (sans l’usage d’un ordinateur!). Cet atelier s’adresse à tous les publics, sans distinction d’âge ni de lieu de résidence. La participation est gratuite mais requiert une inscription préalable sur le site de Borderline Fabrika ainsi qu’un petit temps personnel de préparation en amont de l’atelier: Pour que cette proposition ait du sens et soit pertinente, il importe en effet que vous puissiez venir le jour de l’atelier avec une sélection d’images (photos d’archives, dessins, cartes postales, plans, lettres manuscrites…) et plusieurs photographies de votre choix: personnelles ou extraites d’autres sources. Vous repartirez évidemment avec tous vos documents à l’issue de l’atelier sans qu’ils aient été endommagés ou modifiés. Ce corpus d’images sera votre matière première pour le travail de collage et de montage visuel. A l’issue de cette séance, vous conserverez une page au format A3 composée et réalisée par vos soins. Cet atelier est conçu en résonance avec le projet artistique transfrontalier Fata Morgana, élaboré tout au long de l’année 2021 par l’artiste Sara Millot autour de la réalisation d’une quinzaine de films courts menés avec les habitants d’Hendaye, d’Irun et d’Hondarribia. Conception et encadrement des ateliers: Clémentine Bouchot et Nina Garcia. Lieu: Borderline Fabrika, dans le bâtiment de la gare d’Hendaye Inscription:

Gratuit sur réservation

En lien avec le projet da projection vidéo en espace publique Fata Morgana

Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T16:00:00