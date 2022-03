11th World open Inline (Championnat du monde de roller inline) Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le club de roller artistique Art Roll’Ice en partenariat avec la Ville de Castanet-Tolosan seront heureux de vous accueillir lors de l’organisation du Championnat du monde de roller en ligne – 11th World Open Inline en coopération avec la fédération internationale de roller WIFSA (World Inline Figure Skating Association) qui se déroulera au gymnase Jean Jaurès du Collège de Castanet-Tolosan (rue Mail des Drolets 31320 Castanet-Tolosan) du 07 au 10 Juillet 2022. Cet open mondial regroupe prés de 16 nations soit environ 500 compétiteurs qui pratiquent le patinage artistique en gymnase. La compétition se déroulera de 08H30 à 21H du 7 au 9 Juillet et se terminera le 10 Juillet à 12H avec, l’après-midi, un gala des champions de monde. L’entrée au public sera gratuite et une buvette sera installée sur place pour se restaurer.

Le club de roller artistique Art Roll’Ice en partenariat avec la Ville de Castanet-Tolosan organise les championnats du monde WIFSA au gymnase Jean Jaurès de Castanet-Tolosan du 07 au 10 Juillet 2022. Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Mail des Drolets Castanet-Tolosan Haute-Garonne

