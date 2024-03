11ème Trail nature l’Ascension de Saint-Peyrus Doumy, samedi 18 mai 2024.

12ème édition du trail nature ! 15h30 course enfants. 15h50 course U16 ( 5,8 km, dénivelé 150m). 16h marche libre 7,5 km. 16h30 courses 9 km (dénivelé 260) et 16 km (dénivelé 440). 20h repas terroir sur réservation. Inscriptions sur www.pyreneeschrono.fr 10 10 EUR.

Début : 2024-05-18 15:00:00

fin : 2024-05-18

Doumy 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

