11ÈME TRAIL DES LUCIOLES Frontignan Frontignan Catégories d’Évènement: Frontignan

Hérault

11ÈME TRAIL DES LUCIOLES, 18 mars 2023, Frontignan Frontignan. 11ÈME TRAIL DES LUCIOLES Route de Balaruc Frontignan Herault

2023-03-18 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-18 23:00:00 23:00:00 Frontignan

Herault Frontignan Le Tri Run-Frontignan organise, avec le concours, de la Ville de Frontignan, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la onzième édition de son Trail des Lucioles. Prévue initialement le samedi 4 mars, les organisateurs ont été contraints de changer de date, c’est donc bien le samedi 18 mars que les amateurs de Trail et marche nordique en nocturne sont attendus au Moto Cross la Cible, route de Balaruc.

Les frontales seront de rigueur pour des départs donnés à 19h30. Au programme : Trail 7 km solo – Dénivelé 210 m

Trail 14 km solo ou duo – Dénivelé 290 m

Marche nordique 7 km

Une brasucade sera servie à l’arrivée. Ici courir c’est dans notre nature ! Frontignan

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Frontignan, Hérault Autres Lieu Frontignan Adresse Route de Balaruc Frontignan Herault Ville Frontignan Frontignan lieuville Frontignan Departement Herault

Frontignan Frontignan Frontignan Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frontignan frontignan/

11ÈME TRAIL DES LUCIOLES 2023-03-18 was last modified: by 11ÈME TRAIL DES LUCIOLES Frontignan 18 mars 2023 Frontignan Frontignan, Hérault Hérault Route de Balaruc Frontignan Herault

Frontignan Frontignan Herault