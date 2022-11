11ème Soirée de l’humour Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

11ème Soirée de l’humour Poligny, 26 novembre 2022, Poligny. 11ème Soirée de l’humour

L’Entracte Rue Roger Thirode Poligny Jura Rue Roger Thirode L’Entracte

2022-11-26 – 2022-11-26

Rue Roger Thirode L’Entracte

Poligny

Jura EUR 15 De nouveaux humoristes avec des univers différents joueront sur la scène de l’Entracte.

Un verre de convivialité sera offert aux spectateurs.

Déconseillé aux enfants. https://lentracte39.wixsite.com/poligny/ev%C3%A9nementiel Rue Roger Thirode L’Entracte Poligny

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Poligny Jura Rue Roger Thirode L'Entracte Ville Poligny lieuville Rue Roger Thirode L'Entracte Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

11ème Soirée de l’humour Poligny 2022-11-26 was last modified: by 11ème Soirée de l’humour Poligny Poligny 26 novembre 2022 Jura L'Entracte Rue Roger Thirode Poligny Jura Poligny

Poligny Jura