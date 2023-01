11ème SnowRace de Montgenèvre Montgenèvre Montgenèvre Office de Tourisme de Montgenèvre Montgenèvre Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Hautes-Alpes Montgenèvre EUR 25 25 Retrouvez la Snow Race au départ de la station de Montgenèvre.

L’occasion de découvrir en hiver le décor de l’espace Trail de Montgenèvre qui vous propose près de 300km de parcours l’été ! accueil@montgenevre.com +33 4 92 21 52 52 https://montgenevre.com/ Montgenèvre

