du samedi 16 avril au dimanche 17 avril à monaco

L’auteur et photographe lauréat Alexandre Schoedler fetera ses 10 ans de participation cette année au salon du livre de la principauté. Il présentera ses ouvrages ainsi que le preview de son nouveau livre historique qui devra sortir cette année. Cocktail avec l’auteur vers 18h30

Entrée Libre

2022-04-16T09:40:00 2022-04-16T19:30:00;2022-04-17T10:30:00 2022-04-17T19:00:00

