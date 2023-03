11EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

11EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Salle Multifonctionnelle du Val Marie, 18 mars 2023, Thionville . 11EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION 4 Passage des écoliers Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville Moselle Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers

2023-03-18 11:00:00 – 2023-03-18 19:00:00

Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers

Thionville

Moselle 25 exposants vous accueilleront, des viticulteurs de la Moselle, française (Toul, Moselle), Luxembourgeoise et Allemande. Invités : les vins de Bordeaux. Les producteurs du terroir et artisans du Grand-Est seront présents.

Dédicace de livre et revue Azur et Or

Jolivalt Traiteur : buvette et restauration chaude (joue de bœuf à l’ancienne, coq au vin de Moselle, tête de veau aux 2 sauces, jarret braisé et gratin dauphinois. +33 3 82 88 15 07 DR – Confrérie Saint Urbain de Thionville Guentrange

Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Ville Thionville Departement Moselle Lieu Ville Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville /

11EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Salle Multifonctionnelle du Val Marie 2023-03-18 was last modified: by 11EME SALON DES VINS ET TERROIRS DE LA GRANDE REGION Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville 18 mars 2023 4 Passage des écoliers Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville Moselle Moselle Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville

Thionville Moselle