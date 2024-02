11ème Rando de Jada Mairie de Marcilly les Buxy Marcilly-lès-Buxy, dimanche 31 mars 2024.

11ème Rando de Jada Mairie de Marcilly les Buxy Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Pour la 11ème année , l’Association « Un Monde pour Jade » organise sa Randonnée caritative pour combattre le Syndrome de Rett, maladie génétique rare.

Située entre Chalon Sur Saône, Le Creusot et Montceau Les Mines, Marcilly-Les-Buxy vous accueille dans un paysage de bocages, non loin de la côte Chalonnaise et donnant l’occasion de découvrir ses grands crus.

Un seul point de rendez-vous pour le départ de tous les parcours :

Salle des Fêtes Le Martrat Marcilly Les Buxy dès 8h00,

Et un tarif unique de 6 € !

Sans oublier que l’inscription est gratuite pour les de 10 ans et que nos Amis à 4 pattes sont aussi les bienvenus !

Chacun trouvera son bonheur grâce à nos différents parcours :

Marches 6, 15 ou 20 km et VTT 25 ou 40 km.

Ravitaillements sur les parcours et collation à l’arrivée sont bien sûr au programme, ainsi que la buvette et notre traditionnel saucisses/frites à 5 € !

Venez nombreux partager un bon moment et découvrir les chemins de notre belle région !

Vous trouverez ci dessous les informations principales.

Le paiement se fait uniquement sur place au tarif unique de 6€. Les horaires de départ sont libres

Les Horaires

Inscriptions à partir de 8h00. Départ libre.

Jusqu’à 12h00 pour le 20 km pédestre et 40 km Vélo.

Jusqu’à 14h00 pour le 15 km pédestre et 25 km Vélo.

Jusqu’à 15h00 pour le 6 Km.

Fin de la manifestation à 17h00, ravitaillement et arrivée compris.

Ravitaillements:

6km collation à l’arrivée

15km- 1 ravito + collation à l’arrivée

20km- 2 ravito + collation à l’arrivée

Les dénivelés

Pour nos amis sportifs qui souhaitent une petite séance de récupération

Les parcours seront téléchargeables sur Openrunner.

D+ 134 pour le 6 km D+ 562 25 km VTT

D+ 330 pour le 15 km D+ 856 40 km VTT EUR.

Mairie de Marcilly les Buxy Le Martrat 8 place Mairie

Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté unmondepourjade@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31



