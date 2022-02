11ème Rando Classic des 2 Vallées Pommiers, 1 mai 2022, Pommiers.

11ème Rando Classic des 2 Vallées Pommiers

2022-05-01 – 2022-05-01

Pommiers Indre Pommiers

11 13 EUR Fresselines, Crozant et Gargilesse, 3 villages incontournables de notre fameuse Vallée des Peintres qui auront inspiré de nombreux artistes tels que George Sand, Claude Monet ou encore Maurice Rollinat.

Ces villages d’artistes qui, aujourd’hui proposent des sentiers de randonnées vallonnés et des paysages uniques que vous aurez l’occasion de découvrir lors de ce périple exceptionnel.

5 parcours sont proposés entre Fresselines et Pommiers (49 km entre Fresselines et Pommiers / 43 km entre Fresselines et Pommiers (2 boucles en moins par rapport au parcours de 49 km) / 35 km entre le camping de Fougères et Pommiers / 26km entre le Pont des Piles et Pommiers / 20 km entre le Pont des Piles et Pommiers). Nombre de participants limité. Inscription au préalable obligatoire.

La Team Bethenet propose sa 11e Rando Classic des 2 Vallées, qui vous feront parcourir les Vallées de la Creuse et la Gargilesse.

randodes2vallees@orange.fr +33 6 62 21 30 34 https://www.teambethenet.com/activites/index.html

Pommiers

