11ème Rallye vélo Héberville, 26 juin 2022, Héberville.

2022-06-26 – 2022-06-26

Inscriptions avant le 19/06 +33 6 45 98 00 54 Balade familiale à bicyclette, quizz, jeux…

Repas du midi inclus,

Tarif pour la journée : 15€/adulte et 7€/-12 ans

Inscriptions avant le 19/06 Héberville

