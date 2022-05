11ème Open de Beach Volley du Touquet Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

11ème Open de Beach Volley du Touquet Le Touquet-Paris-Plage, 4 juillet 2022, Le Touquet-Paris-Plage. 11ème Open de Beach Volley du Touquet Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage

2022-07-04 – 2022-07-10

Patio central (poste de secours central) Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Du lundi 4 au dimanche 10 juillet 2022 Chaque année le Club de Volley & Beach du Touquet organise un tournoi réunissant les meilleurs «joueurs et joueuses» français.

Tous les jours de nombreuses animations Beach Volley.

«Promouvoir le sport comme outil de prévention, pour la santé et le bien être, auprès des jeunes, valides ou en situation de handicap». Animations et Compétition Nationale de Beach-volley

