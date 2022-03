11ème Nuit du comte à Malice. Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

11ème Nuit du comte à Malice. Beauvais, 2 avril 2022, Beauvais. 11ème Nuit du comte à Malice. Beauvais

2022-04-02 – 2022-04-02

Beauvais Oise Beauvais Oise Deux spectacles de conte de Jérôme Aubineau accompagné en musique par Philippe Meunier :

– Même pas peur ! A partir de 6 ans.

– J’veux pas dormir et autres histoires de sommeil. A partir de 7 ans. Deux spectacles de conte de Jérôme Aubineau accompagné en musique par Philippe Meunier :

– Même pas peur ! A partir de 6 ans.

– J’veux pas dormir et autres histoires de sommeil. A partir de 7 ans. +33 3 44 15 67 31 Deux spectacles de conte de Jérôme Aubineau accompagné en musique par Philippe Meunier :

– Même pas peur ! A partir de 6 ans.

– J’veux pas dormir et autres histoires de sommeil. A partir de 7 ans. Réseau des médiathuèques/ Commauté d’agglomération du Beauvaisis

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

11ème Nuit du comte à Malice. Beauvais 2022-04-02 was last modified: by 11ème Nuit du comte à Malice. Beauvais Beauvais 2 avril 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise