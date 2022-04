11ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Hérépian Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Hérépian

11ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Hérépian, 30 juillet 2022, Hérépian. 11ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Hérépian

2022-07-30 – 2022-07-31

Hérépian Hérault Hérépian Toute la journée

Le meeting du Club Cox des Hauts-Cantons se déroulera à Hérépian les 30 et 31 juillet Au programme : LE SAMEDI

Accueil des participants à partir de 14h00 sur la place de la mairie.

A 15h15, départ de la balade dans les Hauts Cantons

pour revenir à Hérépian vers 19h30 pour le repas et la soirée.

Les voitures seront exposées sur la place lors d’une petite soirée musicale ouverte à tout le monde. LE DIMANCHE

De 8h30 à 10h00, accueil des participants sur la place de la mairie d’Hérépian

A 10h30 départ pour une petite balade dans les Haut Cantons

Retour à Hérépian à 12h30 pour le repas

Après-midi animations :- jeu pour les enfants-

16h00 remise des prix-

17h00 fin du meeting Inscription avant le 22 juillet auprès de :

DOMINIQUE 06.29.65.46.56 – BRUNO 04.67.95.11.32 – Nico : 0663222938 Toute la journée

Le meeting du Club Cox des Hauts-Cantons se déroulera à Hérépian les 30 et 31 juillet Toute la journée

Le meeting du Club Cox des Hauts-Cantons se déroulera à Hérépian les 30 et 31 juillet Au programme : LE SAMEDI

Accueil des participants à partir de 14h00 sur la place de la mairie.

A 15h15, départ de la balade dans les Hauts Cantons

pour revenir à Hérépian vers 19h30 pour le repas et la soirée.

Les voitures seront exposées sur la place lors d’une petite soirée musicale ouverte à tout le monde. LE DIMANCHE

De 8h30 à 10h00, accueil des participants sur la place de la mairie d’Hérépian

A 10h30 départ pour une petite balade dans les Haut Cantons

Retour à Hérépian à 12h30 pour le repas

Après-midi animations :- jeu pour les enfants-

16h00 remise des prix-

17h00 fin du meeting Inscription avant le 22 juillet auprès de :

DOMINIQUE 06.29.65.46.56 – BRUNO 04.67.95.11.32 – Nico : 0663222938 Hérépian

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérépian Autres Lieu Hérépian Adresse Ville Hérépian lieuville Hérépian Departement Hérault

Hérépian Hérépian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herepian/

11ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Hérépian 2022-07-30 was last modified: by 11ÈME MEETING CLUB COX DES HOT CANTONS Hérépian Hérépian 30 juillet 2022 Hérault Hérépian

Hérépian Hérault