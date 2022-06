11ème Marché des Producteurs de Pays, 20 juillet 2022, .

11ème Marché des Producteurs de Pays



2022-07-20 – 2022-07-20

EUR 0 0 Stands de producteurs locaux. Grand repas autour du kiosque. En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Animé par Jungle Cats.

Revivez l’ambiance des clubs de jazz de la Nouvelle Orléans avec une touche de folie. Plus qu’un concert, c’est un voyage aux origines du Jazz, avec un swing endiablé. Entre interprétation de standards du jazz et compositions originales, Jungle Cats vous emmène dans des territoires inexplorés où l’improvisation règne en maître. Pas d’artifice, de l’énergie brute, un brin de folie, on ne ressort pas indemne d’un concert de Jungle Cats !

+33 5 59 39 98 00

dernière mise à jour : 2022-06-20 par