11ème fête médiévale Chalmazel-Jeansagnière Chalmazel-Jeansagnière Catégories d’évènement: Chalmazel-Jeansagnière

Loire

11ème fête médiévale Chalmazel-Jeansagnière, 23 juillet 2022, Chalmazel-Jeansagnière. 11ème fête médiévale Le bourg Chalmazel Chalmazel-Jeansagnière

2022-07-23 – 2022-07-24 Le bourg Chalmazel

Chalmazel-Jeansagnière Loire Chalmazel-Jeansagnière Durant ces 2 journées les spectacles s’enchaîneront à un rythme effréné, sur plusieurs scènes, de telle sorte que le public ne pourra rien manquer des festivités. Des activités pour les enfants seront prévues tout le long du weekend. comitedesfeteschalmazel@gmail.fr +33 4 77 24 84 50 http://www.medievalesdechalmazel.fr/ Le bourg Chalmazel Chalmazel-Jeansagnière

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chalmazel-Jeansagnière, Loire Autres Lieu Chalmazel-Jeansagnière Adresse Le bourg Chalmazel Ville Chalmazel-Jeansagnière lieuville Le bourg Chalmazel Chalmazel-Jeansagnière Departement Loire

Chalmazel-Jeansagnière Chalmazel-Jeansagnière Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalmazel-jeansagniere/

11ème fête médiévale Chalmazel-Jeansagnière 2022-07-23 was last modified: by 11ème fête médiévale Chalmazel-Jeansagnière Chalmazel-Jeansagnière 23 juillet 2022 Chalmazel-Jeansagnière Loire

Chalmazel-Jeansagnière Loire