2023-01-28 13:45:00 – 2023-01-29 15:30:00 Campagnac-lès-Quercy

Dordogne Campagnac-lès-Quercy 25 EUR Rendez-vous incontournable de Campagnac les Quercy : 11ème Fête de la Truffe

Les 28 et 29 janvier 2023 dans le bourg du village.

Avis aux amateurs, aux fins gourmets ou aux curieux, un beau programme en perspective ! Samedi 28 :

– 13h45 : Randonnée des truffières sur inscription

-14h30 : concours de cavage de jeunes chiens truffiers (non officiel) sur inscription

– 16h30 : dégustation brouillade aux truffes et divertissement avec David Reybier

Dimanche 29 :

– 9h30 à 12h : Marché aux truffes primé

Toute la matinée : vente de plants truffiers, démonstration de cavage, producteurs et artisans locaux, exposition mycologique, dédicaces de livres, musique et danse occitane.

– 10h30-12h30 : Dégustation de mets aux truffes mitonnés par nos grands chefs du Périgord

– 12h00 : apéritif truffé offert par la Mairie

Campagnac-lès-Quercy

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne

