11ème Festival Popoppidum Champagnole, 9 juillet 2022, Champagnole. 11ème Festival Popoppidum Rue de l’Égalité Parvis de la salle l’Oppidum Champagnole

2022-07-09 18:00:00 – 2022-04-01 Rue de l’Égalité Parvis de la salle l’Oppidum

Champagnole Jura Champagnole EUR le Popoppidum grandit avec une programmation de 4 artistes :

– Amel Bent (chanson)

– Cats on Trees (Pop-Rock)

– Marion Roch (chanson)

– Jule (chanson)

et devient un Festival en plein air popoppidum@orange.fr http://www.popoppidum.com/ le Popoppidum grandit avec une programmation de 4 artistes :

et devient un Festival en plein air Rue de l’Égalité Parvis de la salle l’Oppidum Champagnole

