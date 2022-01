11ème Festival des toupies du monde, Yo-Yo et diabolos Marines Marines Catégories d’évènement: Marines

Marines Val-d’Oise Marines Val-d’Oise Invité d’honneur : l’Italie.

Grande exposition gratuite

L’histoire de la toupie, du yo-yo et du diabolo à travers le monde avec des modèles contemporains mais aussi d’époque.

Visite guidée en semaine pour les groupes et les écoles lesdragonsduciel@gmail.com +33 6 83 45 99 04 Salle Georges Pompidou Boulevard Gambetta Marines

