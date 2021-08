Poligny Poligny Jura, Poligny 11ème Festival des Savoirs et des Arts Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny Jura Poligny Jura EUR Le comité polinois d’ATD Quart-Monde organise le 11ème Festival des Savoirs et des Arts, autour des enfants & des jeunes, du mardi 17 au samedi 21 août 2021 de 16h30 à 19h30 au Parc du Vigneron (sous chapiteau ventilé). Au programme : -> Tous les jours : ateliers créatifs, jeux coopératifs, chansons et poésie, scénique avec les enfants (préparation sur les 5 jours). -> Jeudi 19 : circuit vélo & prévention routière / apporter son vélo ! -> Samedi 21 : fête de restitution avec le scénique à 17h30 Masque obligatoire à partir de 11 ans / Ouvert à tous et gratuit ! +33 3 63 40 93 31 Le comité polinois d’ATD Quart-Monde organise le 11ème Festival des Savoirs et des Arts, autour des enfants & des jeunes, du mardi 17 au samedi 21 août 2021 de 16h30 à 19h30 au Parc du Vigneron (sous chapiteau ventilé). Au programme : -> Tous les jours : ateliers créatifs, jeux coopératifs, chansons et poésie, scénique avec les enfants (préparation sur les 5 jours). -> Jeudi 19 : circuit vélo & prévention routière / apporter son vélo ! -> Samedi 21 : fête de restitution avec le scénique à 17h30 Masque obligatoire à partir de 11 ans / Ouvert à tous et gratuit ! dernière mise à jour : 2021-07-31 par

